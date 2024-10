Bericht: Sophie Turner könnte die Lara Croft für die Serie Amazon's Tomb Raider sein

HQ

Während sie sicherlich eine Legende in der Gaming-Welt ist, hat sich Lara Croft im Laufe der Jahre auch in Film und Fernsehen einen Namen gemacht. Lara, die von einigen namhaften Stars wie Angelina Jolie, Alicia Vikander und zuletzt Hayley Atwell in der Zeichentrickserie gespielt wird, ist eine begehrte Rolle für viele Schauspielerinnen, und es scheint, dass die Suche auf zwei in der Amazon's Tomb Raider Show eingegrenzt wurde.

Die Serie, die von Phoebe Waller-Bridge von Fleabag entwickelt wird, sucht nach einer Besetzung für Lara Croft. Laut Deadline werden Sophie Turner und Lucy Boynton von Bohemian Rhapsody aus "Game of Thrones" für Lara getestet. Es ist nicht bekannt, ob auch andere Schauspielerinnen Screen-Tests durchführen, da Amazon-Vertreter sich weigerten, einen Kommentar abzugeben.

Die Serie wurde erstmals im Mai angekündigt, und obwohl wir noch kein Veröffentlichungsdatum dafür haben, scheinen sich die Dinge bei Amazon ziemlich schnell zu bewegen. Nach dem Erfolg von Fallout ist klar, dass es in Videospieladaptionen Gold riecht.