Bericht: Sonys Live-Service-Bemühungen haben zu weniger Spielen geführt

HQ

Seit Sony vor einigen Jahren bestätigt hat, dass es seine Investitionen in Live-Service-Spiele stark erhöhen wird, haben viele befürchtet, dass dies wiederum zu einer Erosion von Sonys traditionelleren und sehr hochwertigen Einzelspielerspielen führen würde.

Leider scheint das der Fall gewesen zu sein, und infolgedessen wurden in dieser Generation immer weniger First-Party-Spiele von Sony veröffentlicht. Anfang dieses Jahres kündigten sie sogar an, dass sie frühestens im nächsten Geschäftsjahr (ab dem 1. April) etwas Neues in ihrer größten Spieleserie veröffentlichen würden, und legten mehrere Projekte auf Eis.

Nun behauptet der Bloomberg-Journalist Jason Schreier in einem Artikel, dass es gerade die Live-Service-Initiativen sind, die Sony dazu veranlasst haben, eine abnehmende Anzahl neuer Spiele zu veröffentlichen:

"Aber da sich einige große Titel verzögert haben und weniger Projekte in der Pipeline sind, weil eine Umstellung auf "Service"-Spiele schief gelaufen ist, wird PlayStation versuchen, die Verkäufe von Weihnachtskonsolen zu steigern, indem es ein neues Publikum erreicht."

Während dies wahrscheinlich das ist, was viele vermutet haben, ist Schreier sehr zuverlässig und wahrscheinlich das, was einer offiziellen Bestätigung am nächsten kommt, die wir bekommen können. Sind Sie überrascht, dass Sonys Live-Service-Investitionen auf Kosten von weniger Spielen gegangen sind, und glauben Sie, dass dies die richtige Strategie war?