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Während viele von Sonys Live-Service-Bemühungen wie Eiswürfel unter den Kühlschrank getreten werden, liegen einige Projekte so weit, dass es scheint, als würden sie das Licht der Welt erblicken, auch wenn der Publisher weitgehend aufgegeben hat, ein Mehrspieler-Kraftpaket zu sein. Ein solches Spiel ist Fairgames oder Fairgame$ – je nachdem, wie rebellisch du dich fühlst. Anfangs als Heist-Shooter dargestellt, scheint das Spiel eine ziemlich bedeutende Richtung zu einer neuen Art von Mehrspieler-Genre einzuschlagen.

Laut Insider Gaming wird Fairgames als Extraction-Shooter neu interpretiert, wobei einer der Modi, Cargo Heist, ein starkes Extraction-Shooter-Gefühl hat. Im Grunde dreht es sich darum, dass Spieler in einen Safe einbrechen, Bargeld sammeln, entweder Beute nehmen oder sie von anderen Spielern abfangen und so viel wie möglich davon durch Extraktion herausholen.

Extraction-Shooter fühlen sich wie das neue trendige Mehrspieler-Erlebnis an, und wenn ARC Raiders 12 Millionen Spieler erreicht, versteht man, warum Studios diesen Erfolg nachahmen wollen. Probleme könnten jedoch auftreten, wenn Sony einen neuen Extraction-Shooter sowie Bungies Marathon veröffentlicht, da immer die Möglichkeit besteht, dass sich solche Spiele gegenseitig auffressen. Schließlich gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Spielern, die jeden Tag so viel Zeit zum Spielen haben.