Bericht: Sony sicherte sich aus Angst vor Xbox die Exklusivität für Grand Theft Auto

Trotz der unglaublichen Marktdominanz, die Sony in den frühen 2000er Jahren genoss, fühlte sich das Unternehmen mit der Einführung der Xbox immer noch von Microsoft bedroht. Dies war einer der Gründe, warum sie sich die PlayStation-Exklusivität für Grand Theft Auto gesichert haben. Der ehemalige PlayStation Europe-Chef Chris Deering verriet dies kürzlich in einem Interview, in dem er sagte:

"Wir waren besorgt, als wir die Xbox kommen sahen. Wir wussten, dass Exklusivität in vielen Bereichen das A und O ist, wie z. B. beim Sky-TV mit Sport. Gerade als Weihnachten näher rückte, als die Xbox auf den Markt kam, gingen einige von uns zu unseren Lieblings-Publishern und -Entwicklern und fragten sie: "Wie wäre es mit einem Sonderangebot, wenn ihr euer Next-Gen-Spiel für einen Zeitraum von zwei Jahren exklusiv auf PlayStation behaltet?" "

Deering erklärte weiter, dass eines dieser Gespräche mit Take-Two geführt wurde, der zu dieser Zeit tief in der Entwicklung dessen steckte, was Grand Theft Auto 3 werden sollte.

"Einer der Deals, den wir gemacht haben, war mit Take-Two für die nächsten drei Grand Theft Auto-Spiele. Zu der Zeit war nicht klar, dass Grand Theft Auto 3 so groß werden würde, wie es war, denn es war ein Top-Down-Spiel. Es war ein großes Glück für uns. Und eigentlich ein Glück für sie, denn sie bekamen einen Rabatt auf die Lizenzgebühren, die sie zahlten. Solche Deals sind in Branchen mit Plattformen nicht ungewöhnlich. Auch heute mit Dingen wie Social Media."

Infolgedessen wurden Grand Theft Auto III, Vice City und San Andreas in den frühen 2000er Jahren zunächst als exklusive Titel für die PlayStation 2 auf den Markt gebracht.

Was sind deine schönsten Erinnerungen an die Grand Theft Auto-Spiele auf PlayStation 2? Und was glaubst du, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wenn Microsoft und Xbox sich stattdessen die Exklusivität gesichert hätten?