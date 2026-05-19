Bericht: Sony schließt die Tür zu Singleplayer-Spielen für PC

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Es wurde mehrfach berichtet, dass Sony seinen Ansatz für PC-Spiele neu bewerten will, wobei der Bloomberg-Journalist Jason Schreier im März ankündigte, dass seine Quellen angekündigt hätten, Sony werde keine Einzelspieler-Titel mehr auf anderen Plattformen veröffentlichen – während Mehrspieler-Titel weiterhin veröffentlicht werden. Mehrere Insider und Journalisten haben diese Meinung seitdem geteilt, und nun hat Schreier eine Erklärung abgegeben, die endgültig erscheint.

Über Bluesky berichtet er nun, dass PlayStation-Chef Hermen Hulst am Montag seinen Mitarbeitern bekannt gegeben hat, dass die Entscheidung endgültig getroffen ist und Sony keine Einzelspieler-Spiele mehr für den PC herausbringt.

Es wurde kein konkreter Grund genannt, aber Sonys Einzelspieler-Spiele haben sich auf dem PC oft unter den Erwartungen verkauft, und viele argumentieren, dass dies den Besitz einer PlayStation weniger notwendig macht. Außerdem wissen wir jetzt, dass Project Helix PC-Spiele ausführen kann, und man könnte vermuten, dass Sony nicht möchte, dass seine Exklusivtitel indirekt auf der Xbox veröffentlicht werden.

Eine aktuelle Studie zeigte, dass exklusive Spiele der Hauptgrund sind, warum Menschen eine Plattform einer anderen vorziehen, daher ist es leicht vorstellbar, dass Sony diesen Wettbewerbsvorteil nicht verlieren möchte – und wie wir wissen, scheint Xbox auch in gewissem Maße wieder in Exklusivtitel zu investieren.