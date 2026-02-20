Bericht: Sony kauft Studios, aber die Spiele sind nirgends zu sehen
Von Sonys zehn Studio-Übernahmen seit 2019 hat die Hälfte noch kein Spiel veröffentlicht – und drei davon sind abgeschlossen.
Es versteht sich von selbst, dass viele Menschen verständlicherweise traurig über Sonys Entscheidung sind, den talentierten Entwickler Bluepoint Games zu schließen. Erst viereinhalb Jahre her hat Sony das Studio übernommen, das sich als unglaublich geschickt in Remakes erwiesen hat (sie sind verantwortlich für die neuen Versionen von Shadow of the Colossus und Demon's Souls, unter anderem).
Das ist natürlich eine tragische Entwicklung, die bedeutet, dass etwa 70 Menschen ihr Einkommen verlieren werden. Aber... Vielleicht sollten wir nicht allzu überrascht sein. Kotaku berichtet nun, dass Probleme seit 2019 ein Muster bei Sonys PlayStation-bezogenen Übernahmen zu sein scheinen. Insgesamt gibt es zehn Studios, von denen drei geschlossen wurden und die Hälfte noch kein einziges Spiel unter dem PlayStation-Banner veröffentlicht hat (es ist fair zu erwähnen, dass einige von ihnen mit Support-Kapazität arbeiten):
Von diesen Studios kann man vermuten, dass noch mehr in Gefahr sind, nicht zuletzt Firesprite und Haven Studios. Viele haben bemerkt, dass Sony deutlich weniger Spiele für PlayStation 5 veröffentlicht als PlayStation 3 und PlayStation 4, was durch einen starken Anstieg der Investitionen in sogenannte Live-Service-Titel erklärt werden kann, aber laut Kotakus Bericht gibt es zweifellos auch bei PlayStation Studios weitere Probleme.
Wie denkst du, schneidet die PlayStation-5-Generation im Vergleich zu früheren PlayStation-Generationen ab?