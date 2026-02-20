Bericht: Sony kauft Studios, aber die Spiele sind nirgends zu sehen

HQ

Es versteht sich von selbst, dass viele Menschen verständlicherweise traurig über Sonys Entscheidung sind, den talentierten Entwickler Bluepoint Games zu schließen. Erst viereinhalb Jahre her hat Sony das Studio übernommen, das sich als unglaublich geschickt in Remakes erwiesen hat (sie sind verantwortlich für die neuen Versionen von Shadow of the Colossus und Demon's Souls, unter anderem).

Das ist natürlich eine tragische Entwicklung, die bedeutet, dass etwa 70 Menschen ihr Einkommen verlieren werden. Aber... Vielleicht sollten wir nicht allzu überrascht sein. Kotaku berichtet nun, dass Probleme seit 2019 ein Muster bei Sonys PlayStation-bezogenen Übernahmen zu sein scheinen. Insgesamt gibt es zehn Studios, von denen drei geschlossen wurden und die Hälfte noch kein einziges Spiel unter dem PlayStation-Banner veröffentlicht hat (es ist fair zu erwähnen, dass einige von ihnen mit Support-Kapazität arbeiten):



Insomniac Games – 2019 übernommen – Im Februar 2024 von Entlassungen betroffen. Neues Spiel erscheint dieses Jahr, Wolverine.

Housemarque – 2021 übernommen – Neues Spiel, Saros, erscheint dieses Jahr auf der PS5.

Nixxes Software – 2021 übernommen – war ein sehr aktives Support-Studio für Sony und arbeitete an Horizon, Helldivers 2 und weiteren Projekten.

Firesprite – 2021 übernommen – Entlassungen im Februar 2024. Das letzte ausgelieferte Spiel war Horizon Call of the Mountain für PSVR2 im Jahr 2023.

Fabrik Games – 2021 übernommen – Teil von Firesprite. Hat seit 2017 kein Spiel mehr ausgeliefert.

Bluepoint Games – 2021 übernommen – Geschlossen im Februar 2026. Das letzte ausgelieferte Spiel war Demon's Souls im Jahr 2020.

Valkyrie Entertainment – 2021 übernommen – Hat seit 2015 kein Spiel mehr veröffentlicht. Ich habe 2024 bei Concord geholfen.

Haven Studios – 2022 übernommen – Hat noch kein Spiel veröffentlicht. Gegründet im Jahr 2021. Ich arbeite am verzögerten Live-Service-Shooter Fairgames.

Bungie – 2022 übernommen – 2024 wurde entlassen. Nach Verzögerung hat dieses Jahr ein neues Spiel erschienen, Marathon.

Neon Koi – 2022 übernommen – Gegründet 2020. Ich habe nie ein geplantes Live-Service-Mobilprojekt ausgeliefert. Geschlossen im Jahr 2024.

Firewalk Studios – 2023 übernommen – startete Concord 2024. Das Spiel floppte nach zwei Wochen. Das Studio wurde 2024 geschlossen.



Von diesen Studios kann man vermuten, dass noch mehr in Gefahr sind, nicht zuletzt Firesprite und Haven Studios. Viele haben bemerkt, dass Sony deutlich weniger Spiele für PlayStation 5 veröffentlicht als PlayStation 3 und PlayStation 4, was durch einen starken Anstieg der Investitionen in sogenannte Live-Service-Titel erklärt werden kann, aber laut Kotakus Bericht gibt es zweifellos auch bei PlayStation Studios weitere Probleme.

Wie denkst du, schneidet die PlayStation-5-Generation im Vergleich zu früheren PlayStation-Generationen ab?