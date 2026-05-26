Bericht: Sony hat aufgrund von Kostenbedenken kein grünes Licht gegeben Destiny 3

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Sony ist kein Fan von explodierenden Budgets und aufgeblähten Entwicklungszeiten, da berichtet wird, dass viele große Studios unter dem PlayStation-Banner nun stärker unter Beobachtung durch den Plattformbesitzer stehen. Dazu gehören Künstler wie Bungie und Naughty Dog.

Diese Nachricht wurde erstmals durch den Journalisten Jason Schreier ausgelöst, der erklärte, dass der Grund, warum Sony nicht grünes Licht gegeben habe Destiny 3, die Kosten seien (laut TheGamer). Schreier wurde dann gefragt, warum Sony ein besonderes Problem mit dem Destiny-Entwickler Bungie habe, worauf er sagte, dass ein Studio wie Naughty Dog ebenfalls ein wachsameres Auge darauf haben würde, um sicherzustellen, dass Kosten und Entwicklungszeitpläne nicht zu weit gehen.

Das wurde aus dem Zusammenhang gerissen, da manche Schreier fälschlicherweise so hielten, Sony habe nur ein Problem mit Naughty Dog. Später präzisierte er seine Aussagen und sagte, dass er darauf hinauswollte, dass Sony sich zunehmend um wachsende Budgets sorge. Das ist nicht allzu überraschend, erklärt aber, warum wir Destiny 3 nicht gesehen haben und es vielleicht nie sehen werden, wenn man dem Untergang um Bungie Glauben schenkt.

Während Spieler die PS5-Generation weiterhin dafür kritisieren, "keine Spiele" zu haben, scheint es, als würde Sony seinen Studios nicht mehr erlauben, pro Generation ein Spiel zu veröffentlichen oder eine halbe Milliarde für ihre neuesten Meisterwerke auszugeben. Wir werden abwarten müssen, ob diese Bedenken von Sony in den kommenden Jahren irgendwelche Auswirkungen zeigen.