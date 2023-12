Bericht: Sony erwägt Studioschließung

HQ

Leider sind es nicht nur großartige Spiele, die das Jahr 2023 für uns definiert haben, sondern auch die Tatsache, dass die Spieleindustrie große Entlassungen hatte. Dazu gehört, dass Sony Leute aus mehreren seiner Studios entlassen hat, selbst aus den renommiertesten wie Bungie und Naughty Dog. Aber es sieht so aus, als wären sie noch nicht fertig und nach dem Leak, der Insomniac diese Woche getroffen hat, wissen wir jetzt, dass es Gerüchte gibt, dass sie auch Leute loswerden müssen.

Zu allem Überfluss scheint auch noch ein namentlich nicht genanntes Studio in Gefahr zu sein. Aus durchgesickerten Dokumenten geht hervor, dass bei einem Treffen am 9. November beschlossen wurde, dass "es eine Studioschließung geben wird". Das war vor etwas mehr als einem Monat und zum Glück ist noch nichts passiert, also haben sich die Pläne vielleicht geändert, aber als Kotaku Sony in dieser Angelegenheit kontaktierte, wollten sie sich nicht dazu äußern.

Wir können nur spekulieren, um welches Studio es sich handelt, aber ein möglicher Kandidat ist Media Molecule, das im Oktober rund 20 Leute gefeuert hat. Their Dreams wurde vorzeitig eingestellt, und davor brachten sie Tearaway Unfolded auf den Markt, das leider ein kommerzieller Flop wurde. Derzeit hat das Studio noch kein Spiel angekündigt.