Bericht: Sony erwägt einen Preis von 40 US-Dollar für Marathon

HQ

Nach der Katastrophe von Concord sollte man meinen, dass Sony darüber nachdenkt, wie man seine Strategie mit seinen bevorstehenden Live-Service-Projekten ändern kann. Vielleicht würde man in Erwägung ziehen, die Spiele kostenlos zu machen, damit die Leute die Chance haben, sie erst einmal ein bisschen zu genießen.

Anscheinend ist das nicht möglich, denn Quellen, die mit The Game Post sprechen, glauben, dass Bungie und Sony einen Preis von 40 US-Dollar für Marathon in Betracht ziehen. Auf der einen Seite lief das gut für ein Spiel wie Helldivers II, auf der anderen Seite scheiterte es an Concord.

Marathon habe auch einige neue Details aus diesen Quellen erhalten. Es wird nicht erwartet, dass es ein Helden-Shooter wird, sondern ein klassenbasiertes System verwenden. Die Kern-Gameplay-Struktur soll wie Escape from Tarkov sein, aber mit einem Bungie-Twist, und das Feedback zum Spiel war positiv aus internen Spieltests.

Trotzdem müssen wir sehen, ob es diesen Preis wert ist. Selbst Free-to-Play-Spiele im Live-Service-Bereich haben derzeit zu kämpfen, und so hat Marathon eine große Aufgabe vor sich.