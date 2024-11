Bericht: Sony arbeitet an schwarzen Versionen von PS5-Zubehör

HQ

Für den Durchschnittsverbraucher ist es vielleicht nicht das Aufregendste auf der Welt, aber wenn du dich nach der Blütezeit von PlayStation sehnst, wo jedes Accessoire in einer eleganten schwarzen Farbe war, dann hast du mit der PS5-Generation Pech. Vor allem, wenn es um die DualSense Edge und Pulse Kopfhörer geht.

Neben dem 30-jährigen Jubiläum DualSense Edge, der grau ist, gibt es nur die weiße Version des Controllers. Laut dem Leaker billbil-kun wird sich das bald ändern. Der Leaker prognostiziert, dass wir innerhalb des Monats die Ankündigung dieser schwarzen Accessoires sehen werden.

Es wird erwartet, dass das schwarze Zubehör genauso viel kostet wie seine weißen Gegenstücke, aber leider werden sie nicht in einem Black Friday-Angebot oder ähnlichem enthalten sein, da Sony wahrscheinlich das größtmögliche Geld aus ihrer Enthüllung machen möchte. Außerdem wird erwartet, dass wir bald eine Art State of Play-Präsentation sehen werden, also halten Sie Ausschau nach weiteren Informationen.