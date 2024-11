Bericht: Sony arbeitet an einer neuen Handheld-PlayStation

HQ

Wenn du immer noch unschlüssig bist, was die PlayStation Portal ist und wie dieses Handheld-Gadget die Cloud-Technologie nutzt, um dir zu ermöglichen, die neuesten PlayStation-Spiele zu spielen, haben wir gute Nachrichten für dich. Bloomberg hat einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass Sony derzeit an einem neuen PlayStation-Handheld arbeitet und dass dieser ein direkter Konkurrent der Nintendo Switch sein wird.

Es heißt, dass sich das Projekt in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und dass es noch Jahre bis zum Start ist, aber was Bloomberg feststellt, ist, dass "das Produkt darauf abzielt, Sonys Reichweite zu erweitern und mit Nintendo um den Markt für tragbare Spiele zu konkurrieren, so Personen, die mit der Entwicklung vertraut sind".

Wenn daran etwas dran ist, würde dies bedeuten, dass Handhelds in Zukunft für eine wirklich große Rückkehr gerüstet sein könnten, da Xbox anscheinend auch an einem Handheld-Gerät arbeitet. Was jedoch gesagt werden sollte, ist, dass Sony als großes Technologieunternehmen oft mit der Arbeit und dem Konzept an einem Gerät beginnt und es dann nicht weiterverfolgt, was bedeutet, dass dieses Gerät möglicherweise nie das Licht der Welt erblickt. Hoffentlich wird dies jedoch der Fall sein, denn wir könnten auf eine Zukunft blicken, in der der Nintendo Switch-Nachfolger mit einem PlayStation-Pendant, einer Xbox-Alternative, dem Steam Deck, verschiedenen anderen tragbaren PC-Gaming-Lösungen und natürlich auch immer leistungsfähigeren mobilen Geräten konkurrieren muss, alles im Handheld-Bereich.