Bericht: Sledgehammer arbeitet nach Vanguard an einem neuen Call of Duty

Obwohl Call of Duty: Vanguard gemischte Kritiken bekommen und sich schlechter als gewohnt verkauft hat, scheint Activision Blizzard weiter an Entwickler Sledgehammer Games zu glauben. Laut dem Exputer Journalist und Insider Tom Henderson befindet sich das Studio bereits in der Pre-Production Phase für das nächste Spiel der Reihe.

Vanguard hatte in der Entwicklungsphase viele Probleme und wurde um ein Jahr verschoben. Das gab Treyarch nur zwei Jahre Zeit, um Call of Duty: Black Ops Cold War fertigzustellen, das für Vanguard in die Bresche springen musste. In diesem Jahr bekommen wir noch ein neues Modern Warfare von Infinity Ward, aber 2023 wird seit fast 20 Jahren das erste Jahr ohne ein neues Call of Duty werden

Die Entwickler wollen die zusätzliche Zeit nutzen, um die Call of Duty-Spielerfahrung grundlegend zu überarbeiten. Es wird erwartet, dass Microsoft Activision Blizzard nächstes Jahr übernimmt und damit könnten sich auch die weiteren Pläne für die Reihe ändern.