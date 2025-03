Bericht: Skate hat bereits Mikrotransaktionen

HQ

Wenn du aus irgendeinem Grund daran geglaubt hast, dass der bevorstehende Skate -Neustart von Full Circle nicht wie so ziemlich jeder andere Sporttitel von EA mit Mikrotransaktionen überschwemmt werden würde, haben wir eine schlechte Nachricht für dich. Ein neuer Bericht von Insider Gaming besagt, dass die geschlossene Alpha für das Spiel, die nur einer ausgewählten Anzahl von Testern zur Verfügung steht, gerade aktualisiert wurde, um Mikrotransaktionen in Form einer Premium-Währung einzuführen, die zum Kauf von kosmetischen Gegenständen verwendet wird.

Der Bericht besagt, dass diese als San Van Bucks bekannt sind, und als sie hinzugefügt wurden, wurde auch eine Nachricht hinzugefügt, die behauptete, dass sie zu einer "positiven Erfahrung beim Kauf von Artikeln im Skate Store" führen würden.

In der Nachricht heißt es weiter, dass das Ziel der Einbeziehung von Mikrotransaktionen in dieser Phase darin besteht, sicherzustellen, dass der Entwickler seine Ziele vor dem Start des Spiels in den Early Access erreicht, der derzeit für 2025 geplant ist. Natürlich ist das Wichtigste, was man beachten sollte, dass dieser Neustart im Gegensatz zu früheren Skate -Titeln Free-to-Play sein wird, was bedeutet, dass Mikrotransaktionen und Premium-Währungen und so weiter absolut entscheidend für die langfristige finanzielle Tragfähigkeit des Projekts sind.

