Bericht: Selbst Entwickler sind sich nicht sicher, was der Sinn einer PS5 Pro ist

Auch wenn wir fast vier volle Jahre in dieser Konsolengeneration sind, kann man es dir verzeihen, wenn du dich wie die PS5 und Xbox Series X/S fühlst, die letzte Woche auf den Markt gekommen sind. Abgesehen von den Engpässen ist ein weiterer Grund, warum es sich so anfühlt, als hätte diese Konsolengeneration wenig Einfluss gehabt, dass viele große Spiele immer noch auf PS4 und Xbox One erschienen sind.

Und doch plant Sony Berichten zufolge immer noch, in diesem Jahr eine PS5 Pro auf den Markt zu bringen, was die Verbraucher und anscheinend auch die Entwickler verblüfft hat. In einer neuen Folge des Microcasts von Gamesindustry.biz sprach Christopher Dring über die Reaktion der Entwickler auf eine PS5 Pro.

"Einige Unternehmen sagten, dass dies den Markt nicht vergrößern wird - es wird die Nadel nicht bewegen", sagte Dring. "Diese Generation scheint noch nicht einmal richtig angefangen zu haben, geschweige denn das Bedürfnis nach einem Mid-Generation-Update zu verspüren. Wie wäre es, wenn wir einfach eine originelle Software der nächsten Generation auf den Weg bringen?"

Sony hat anscheinend immer noch einige berechtigte Erwartungen an die neue Konsole, da sie wahrscheinlich mit einigen neuen Hardware-Funktionen ausgestattet sein wird, die Ihre Spiele etwas besser laufen lassen können. Für diejenigen, die mit der Leistung der aktuellen PS5 zufrieden sind, stellt sich jedoch die Frage, warum es dieses Upgrade gibt.