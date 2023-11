Bericht: Sega Sammy will den Gürtel in Europa weiter enger schnallen und weitere Entlassungen bei Creative Assembly

HQ

Während wir gestern über Nintendos soliden Quartalsbericht berichteten, in dem das Unternehmen seine Zahlen für die Nintendo Switch-Konsole und die Millionenumsätze seiner Spiele bereinigte, ist nun der ehemalige Konkurrent Sega an der Reihe, mit einer deutlich weniger enthusiastischen Bilanz, und in dem sie weitere Schritte der Umstrukturierung in Europa vorantreiben als noch vor einigen Wochen.

In dem Dokument , in dem der Ergebnisbericht erläutert wird, wird die Umstrukturierung der Konsumgütersparte für Europa erwähnt, wo von weiteren Entlassungen gesprochen wird, vor allem bei Creative Assembly (erinnern Sie sich an die Entwickler der verstorbenen Hyänen), und von einer Abwärtsprognose ihrer finanziellen Erwartungen.

Segas Zukunft in Europa

In dem Bericht wird kurz erläutert, dass der Umstrukturierungsplan darin besteht, sich auf die bekanntesten und etabliertesten Immobilien zu konzentrieren und die Anzahl der aktiven Entwicklungen zu reduzieren sowie sich dem Multiplattform-Markt zu öffnen.

Darüber hinaus werden die europäischen und amerikanischen Publishing-Sparten zusammengelegt und der Markt für mobile Spiele wird aktiver erkundet, unterstützt durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Rovio.

