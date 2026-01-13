Bericht: Schnellladen ist die Hauptursache für den Batterieverschleiß

HQ

Manche Verbraucher zögern dennoch mit dem Kauf eines brandneuen Elektroautos, weil sie Angst vor Batterieschäden haben, was bedeutet, dass das Batteriepaket mit der Zeit an effektiver Reichweite verlieren oder im Laufe der Jahre und Kilometer einfach kaputtgehen könnte.

Das in Kanada ansässige Forschungsfirma Geotab hat über 22.700 Elektrofahrzeuge in 21 Modellen untersucht und festgestellt, dass die Hauptursache für den Verfall höhere als durchschnittliche Ladegeschwindigkeiten sind, also über 100 Kilowatt, was am häufigsten an Tankstellen und Ladestationen zu finden ist, wo die Geschwindigkeiten sogar 300 Kilowatt überschreiten können.

Obwohl Schnellladen die Hauptursache für den Verfall ist, zeigt der Bericht auch, dass diese Verschlechterung insgesamt ziemlich gering ist. Der Bericht stellt fest, dass ein durchschnittliches Elektrofahrzeug in der Umfrage jährlich eine Verschlechterung von 1,5 % erfährt, während diejenigen, die regelmäßig schnelleres Laden nutzen, eine Verschlechterung von 2,5 % verzeichnen.

Es sollte auch beachtet werden, dass diese Raten für die ersten Jahre der Lebensdauer eines Akkupakets gelten, und diese Kurve wird sich im Laufe der Zeit ausgleichen.