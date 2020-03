Bericht schildert anhaltende Crunch-Zustände bei Naughty Dog

Die Crunch-Kultur in der Spielebranche ist immer noch ein allgegenwärtiger Bestandteil unserer Arbeit. Wir wissen, dass mehrere der wichtigsten Entwicklerstudios der Industrie von ihren Mitarbeitern große Mengen an Überstunden fordern, was die Arbeitsbelastung in manchen Fällen über mehrere Monate hinweg stark erhöht. Eines dieser Studios ist Naughty Dog.

Es ist gut dokumentiert, dass die Entwicklung von The Last of Us und Uncharted 4: A Thief's End durch extreme Überstunden bei den Mitarbeitern gekennzeichnet war, und letzte Woche zeigte uns ein neuer Bericht vom Kotaku-Reporter Jason Schreier auf, dass es während der laufenden Entwicklung von The Last of Us: Part II genauso schlecht zugeht. Durch Interviews mit anonymen Entwicklern und ehemaligen Mitarbeitern von Naughty Dog konnte der Journalist herausfinden, dass die Arbeitsbelastung genauso verrückt ist wie zuvor.

Einer der Entwickler sagte, dass die Arbeitsbelastung einfach unerträglich sei: "Ab einem bestimmten Punkt merkt man: 'Ich kann das nicht weiter machen. Ich werde älter. Ich kann nicht die ganze Nacht bleiben und arbeiten.'"

Ein anderer Entwickler merkte an, dass das Schwerpunkt einiges dafür tut, dass die Aufgaben rechtzeitig erledigt werden: "Sie versuchen sich um einen zu kümmern, stellen Essen bereit und ermutigen uns dazu, Pausen einzulegen. Damit die Arbeit um jeden Preis erledigt wird."

Laut einem ehemaligen Entwickler ist einer der Gründe für die anhaltende Crunch-Krise, dass sich die Mitarbeiter verpflichtet fühlen, länger zu arbeiten, um andere nicht im Stich zu lassen: "Man fühlt sich verpflichtet, länger im Büro zu sein, weil alle anderen ebenfalls länger da sind. Wenn eine Animation eingefügt werden muss und ihr nicht da wart, um dem Animator dabei zu helfen, blockiert ihr den Animator und das [sorgt für weiteren Frust]. Das muss nicht einmal ausgesprochen werden - es kann nur ein Blick sein[, der sagt:] 'Mann, du hast mich letzte Nacht total verarscht, weil du nicht um 23 Uhr hier warst.'"

Die Verschiebung von The Last of Us: Part II scheint diesem Zustand kaum etwas entgegengesetzt, sondern das Leid der Mitarbeiter stattdessen eher in die Länge gezogen zu haben. Zu einer hinnehmbaren Menge an täglichen Arbeitsstunden führte diese Entscheidung jedenfalls nicht, wie einer der befragten Entwickler bestätigte: "Die Leute denken, dass die Erweiterung [des Produktionsplans] Stress abbaut oder die Arbeitsbelastung des Teams reduziert. Das erste, was [die Manager nach der Verschiebung] betonen wollten, war, dass wir das Tempo nicht verlangsamen."

Der Bericht besagt auch, dass 70 Prozent der Designer des Spiels aus Leuten bestehen, die zuvor nicht für Naughty Dog gearbeitet haben, da mehrere ehemalige Mitarbeiter das Studio aufgrund der überwältigenden Menge an Arbeit, der sie über mehrere Monate hinweg ausgesetzt waren, bereits verlassen haben.