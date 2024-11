Bericht: Scalper verlieren tatsächlich Geld auf PlayStation 5 Pro

HQ

Als die PlayStation 5 und Xbox Series S/X erschienen, musste man oft viel Geld für die Konsolen bezahlen, die von sogenannten Scalpern gehortet wurden, die sie dann zu unverschämten Preisen weiterverkauften. Als es Zeit für die PlayStation 5 Pro war, waren die Scalper wieder dabei - aber anscheinend hätten sie es nicht sein sollen.

Es gibt bereits Leute in Großbritannien, die mehrere PlayStation 5 Pro-Konsolen billiger als Sonys Standardpreis bei Ebay verkaufen, was wahrscheinlich ein Zeichen dafür ist, dass es in den Geschäften Hardware zu kaufen gibt (was aus Sicht von Betrug und Garantie viel sicherer ist). Daher müssen diese Scalper ihre Anteile schnell verkaufen, um Verluste zu minimieren und nicht auf ihnen sitzen zu bleiben.

VGC schreibt auch, dass das Otaku Research Institute berichtet, dass es in Japan möglich ist, Konsolen ohne vorherige Reservierung in Geschäften zu kaufen, und dass die Tendenz von Scalpern, die PlayStation 5 Pro mit Verlust zu verkaufen, auch dort vorhanden ist.

Ganz erfolglos bleiben die Skalpversuche aber nicht, denn die externe Festplatte ist offenbar Mangelware, die auf Auktionsseiten derzeit für etwa das Doppelte verkauft wird.

Ob dies ein Zeichen für ein geringes Interesse an der PlayStation 5 Pro ist oder dass Sony viele Einheiten zum Verkauf anbietet (vielleicht sogar eine Kombination?), darüber werden wir wahrscheinlich in den kommenden Tagen mehr hören.