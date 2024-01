Bericht: Saorise Ronan lehnte die Rolle der Yelena Belova aus dem MCU ab

Während sich das Marvel Cinematic Universe seit dem Ende des Infinity Saga in einer kleinen Abwärtsspirale befindet, würden viele zustimmen, dass die Chefs von Marvel seit diesem Mega-Film eine Sache richtig gemacht haben: die Besetzung von Florence Pugh als Yelena Belova. Zuerst in Black Widow und dann in Hawkeye, bevor sie das nächste Mal in Thunderbolts auftauchte, ist die Schauspielerin wirklich als Figur gelandet, aber die Paarung war nicht immer in Stein gemeißelt.

Denn während eines Auftritts im The Town-Podcast erwähnte der Deadline -Reporter Justin Kroll, dass Saorise Ronan für die Rolle angeworben wurde, bevor die Schauspielerin ablehnte.

Kroll sagte: "Die Sache mit den Saoirse, ich habe Sachen gehört, die sie weitergegeben hat. Sie gab Florences Rolle in "Black Widow", die Schwester, weiter. Marvel war nicht ihr Ding, und sie war auch nicht interessiert."

Magst du Pugh als Yelena oder hättest du gerne gesehen, wie Ronan sich an der Figur versucht?