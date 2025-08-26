Bericht: Rockstar gab 300 Millionen Dollar für die Perfektionierung des Wassers in GTA VI aus

HQ

Ausgefallene Grafik und gigantische Spielwelten sind schön und gut. Aber die meisten von uns sind sich wahrscheinlich einig, dass Rockstars wahres Ass im Ärmel, wenn es darum geht, Spieler (und die Presse) zu beeindrucken, schon immer seine geradezu absurde Fähigkeit war, die kleinsten Details einzufangen.

Mit Grand Theft Auto VI ist klar, dass sie auf einen völlig neuen Detaillierungsgrad abzielen, der neu definieren könnte, was wir überhaupt unter "offener Welt" und "Interaktion" verstehen. Dabei geht es nicht nur um kleine visuelle Verbesserungen. Nein, das ist purer Wahnsinn. Erinnerst du dich an all die Systeme in Red Dead Redemption II – von den Hoden der Pferde, die auf die Kälte reagieren, bis hin zur Art und Weise, wie sich der Schnee unter den Füßen verformt?

Insidern zufolge ist das genau die Art von Details, die wir von GTA VI erwarten können - aber auf elf hochgedreht. VGTech berichtet, dass die Wasser- und Dynamikeffekte des Spiels auf einem Niveau sein werden, das wir noch nie zuvor gesehen haben. Von Überschwemmungen über Stürme und Hurrikane, die das Gameplay aktiv beeinflussen, bis hin zur Möglichkeit, im Spiel tatsächlich zu surfen - eine Premiere in der Serie - ist klar, dass Wasser nicht nur ein Kulissenkleid in der Welt von GTA sein wird, sondern ein zentraler Bestandteil des Erlebnisses.

Und der wildeste Teil? VGTech behauptet, Rockstar habe zwischen 200 und 300 Millionen US-Dollar allein für die Simulation von Wasser ausgegeben. Ein Bruchteil des angeblichen Gesamtbudgets des Spiels, sicher, aber immer noch eine schwindelerregende Zahl. Wenn das stimmt, ist es überwältigend – und weniger als ein Jahr vor der Markteinführung kann der Countdown offiziell beginnen.