Bericht: Robert Eggers führt Regie bei neuem Labyrinth Film

Du erinnerst mich an den Film. Welcher Film? Der Film, der neu aufgelegt wird. Anscheinend arbeiten Sony und die Jim Henson Company an einer neuen Version von Labyrinth, dem Film von 1986, in dem David Bowie eine brillante Leistung als Jareth zeigte.

Laut Brancheninsider Jeff Sneider bekommt der Filmklassiker nun eine weitere Iteration, von keinem Geringeren als Robert Eggers. Eggers hat gerade die Veröffentlichung seines neuesten Spielfilms, Nosferatu, erlebt und ist auf der Suche nach seinem nächsten Projekt.

Eine Fortsetzung von Labyrinth wurde bei der Jim Henson Company diskutiert, aber nach dem Tod von David Bowie im Jahr 2016 schien es schwierig zu sein, zu wissen, wie es weitergehen sollte. Es ist wahrscheinlich, dass es sich eher um ein Reboot des Originalfilms als um eine direkte Fortsetzung handeln wird, aber wir müssen warten, bis etwas Offizielleres herauskommt, bevor wir mit der Bestätigung von Details beginnen können.