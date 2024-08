Bericht: Robert Downey Jr. erhält 100 Millionen Dollar für seine Rolle als Dr. Doom

HQ

Die Rückkehr von Robert Downey Jr. ins MCU war ein ziemlicher Schock, als sie kürzlich angekündigt wurde. Er wird Dr. Doom in den kommenden Avengers-Filmen spielen (im Moment allerdings ohne den Namen Victor Von Doom) und er bekommt dafür einen ziemlichen Gehaltsscheck.

Laut Insider Jeff Sneider wird RDJ 50 Millionen Dollar pro Film erhalten, insgesamt 100 Millionen Dollar für seine Auftritte als Dr. Doom, mit der Chance auf noch mehr als das, wenn die Filme an den Kinokassen gut laufen.

Die Leistung an den Kinokassen scheint nicht mehr so garantiert zu sein wie einst für Marvel-Projekte, aber es ist wahrscheinlich, dass die Leute in Scharen strömen werden, um RDJs Rückkehr zu sehen. Laut einem kürzlichen Interview sprach er vor etwa einem Jahr mit Kevin Feige über die Rolle und fühlte sich von der Figur (und mit ziemlicher Sicherheit vom Geld) angezogen.

Wie wir kürzlich berichteten, werden die Russo-Brüder auch eine massive Pauschalsumme für die Regie dieser Filme erhalten, die 40 Millionen Dollar pro Film erhält.