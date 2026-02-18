Bericht: Resident Evil Requiem könnte bis zu 40 Stunden dauern, um fertigzustellen.

HQ

Natürlich warten viele Menschen gespannt auf Resident Evil Requiem, das in nur neun Tagen veröffentlicht wird. Die Hoffnungen sind groß für ein wirklich umfangreiches Abenteuer, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und viel zu tun hat. Und das scheint der Fall zu sein.

Insider Gaming hat Informationen sowohl von den Entwicklern als auch von anerkannten Insidern zusammengestellt und zusammengetragen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, worauf wir uns freuen können – und es sieht so aus, als würde es eines der beeindruckendsten Spiele der Serie werden. Sie schreiben:

"... Laut Quellen solltest du mit etwa 10–16 Stunden Hauptspielinhalt rechnen, mit Komplettisten-Speicherständen, die voraussichtlich 30–40 Stunden betragen."

Kurz gesagt, länger als sowohl Resident Evil 7: Biohazard als auch Resident Evil Village – aber nicht ganz so umfangreich wie Resident Evil 4 und Resident Evil 6. Wir werden es natürlich bei der Premiere rezensieren, und dann erfahren Sie, was wir davon halten... Aber wie glaubst du, wird der Score aussehen?