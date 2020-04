Bericht: Resident Evil 8 trägt den Untertitel "Village"

Aktuell wimmelt es nur so von Gerüchten und potentiellen Leaks rund um Capcoms kommende(n) Resident-Evil-Titel und diese Meldungen gehen längst nicht mehr nur auf eine einzelne Quelle zurück. Informationen aus einer anonymen E-Mail, die an die Resident-Evil-Webseite Biohazard Declassified ging, verleihen dem noch unangekündigten Horrorspiel Resident Evil 8 den Untertitel "Village". Vielleicht stellt ihr fest, dass die ersten vier Buchstaben die römische Ziffer 8 bilden, was zumindest stilistisch dem Vorbild des Vorgängers folgt. Darüber hinaus geht die Quelle der Kollegen davon aus, dass das Spiel im ersten Quartal 2021 erscheint.

Rely on Horror hat darüber hinaus Informationen von verschiedenen "Resident-Evil-Botschaftern" erhalten, die angeblich interne Testversionen des Spiels in die Finger bekommen haben. Die Journalisten erklären uns nicht, wie sie ihre Informationen verifiziert haben, allerdings erwähnen sie Übereinstimmungen, die zwischen den Beschreibungen der verschiedenen Tester auffielen. Wie konkret diese Informationen letztlich sind und ob das alles wirklich mit der Marke Resident Evil zusammenhängt, weiß aktuell allerdings nur Capcom.

Angeblich wird in Resident Evil 8: Village etwas "Schockierendes" mit dem beliebten Charakter Chris Redfield geschehen, wodurch er möglicherweise zum Antagonisten des Spiels wird. Die Hauptfigur dieses Games soll allerdings Ethan aus Resident Evil 7: Biohazard sein. Die Tester berichten von menschenähnlichen Feinden, die sich angesichts von Waffengewalt relativ unbeeindruckt zeigen. Möglicherweise werden diese Wesen von einer hexenähnlichen Frau angeführt, die sie in gewisser Weise zu kontrollieren scheint. Immer wieder werden Parallelen zu Resident Evil 4 gezogen, das ebenfalls etwas übernatürlicher war, als der Rest der Serie (einer Serie mit Zombies und beinahe unsterblichen Protagonisten). Gleichzeitig werden Eindrücke genannt, die mit Halluzinationen zu vergleichen wären.

Wie gesagt, das alles ist aktuell recht dünn, deshalb sollten wir gemeinsam auf Capcoms offizielle Ankündigung warten.