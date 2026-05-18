Bericht: Real Madrid und Mourinho einigen sich auf einen Zweijahresvertrag, werden aber diese Woche nicht bekannt gegeben

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José Mourinhos Rückkehr zu Real Madrid ist laut mehreren Quellen sicher, doch der Verein wird wahrscheinlich erst nächste Woche eine Ankündigung machen. Florian Plettenberg von Sky und Fabrizio Romano sagen, dass die Bedingungen vor der Unterzeichnung der Dokumente mündlich vereinbart wurden, mit einem Zweijahresvertrag bis 2028.

Mourinhos Saison bei Benfica ist vorbei (sie wurden Dritter in der portugiesischen Liga, ungeschlagen, aber mit 11 Unentschieden, und qualifizierten sich nicht für die Champions League), aber Real Madrid hat noch ein Spiel vor sich, am Sonntag, den 24. Mai. Etwa zur gleichen Zeit finden die Präsidentschaftswahlen statt, wobei Florentino Pérez wahrscheinlich erneut gewählt wird, nachdem er Wahlen zum "Schutz des Clubs" ausgerufen hat.

Mehrere Medien in Spanien berichten, dass die Ankündigung den Wahlprozess, der diese Woche voraussichtlich stattfinden wird, nicht beeinträchtigen wird und auch erst nach dem Ligaende am Sonntag erfolgen wird, aber schon seit einiger Zeit der einzige echte Kandidat ist, und der weiße Verein wird dem portugiesischen Klub eine Freigabeklausel von 3 Millionen Euro zahlen.