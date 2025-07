Bericht: Rares Everwild wurde storniert

HQ

Zu sagen, dass Rare Everwild in der Entwicklungshölle war, ist vielleicht eine Übertreibung, wenn man Projekte wie Beyond Good & Evil betrachtet, die den Begriff in astronomische Höhen treiben. Aber es ist klar, dass die Produktion des Spiels kein Kinderspiel war, denn es wurde bereits 2019 angekündigt und ehrlich gesagt haben wir seit diesem Tag nicht viel, wenn überhaupt, Substanz davon gesehen. Es gab Gerüchte und Berichte, die darauf hindeuten, dass es neu gestartet wurde, und die jüngsten Kommentare von Microsoft Gaming -Chef Phil Spencer haben sogar dazu geführt, dass viele etwas optimistisch sind, was Everwild angeht. Dies scheint jedoch unangebrachter Optimismus zu sein.

Wir sagen das, weil VGC jetzt einen Bericht veröffentlicht hat, in dem es heißt, dass Everwild storniert wurde. Der Bericht stellt fest, dass im Einklang mit den jüngsten und verheerenden Entlassungen, bei denen über 9.000 Mitarbeiter bei Microsoft ihren Arbeitsplatz verloren haben, auch die Teammitglieder von Rare darüber informiert wurden, dass Everwild entlassen wird.

Es gibt noch keine feste Bestätigung von Microsoft, Xbox oder Rare, aber es wird erwartet, dass die Absage zu Entlassungen führen wird, da Rare sich anpasst und sein Team nach Möglichkeit auf andere Projekte umstellt, was jetzt im Grunde nur Sea of Thieves zu sein scheint, es sei denn, das Studio hat andere geheime Projekte in der Pipeline.

Bist du enttäuscht, diese Nachricht zu hören?