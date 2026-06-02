Bericht: Quantic Dream könnte verkauft werden, da Star Wars Eclipse immer noch in der Entwicklung kämpft

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Wieder einmal scheint Quantic Dreams Star Wars-Erzählspiel in den Tiefen der Entwicklungshölle zu kämpfen. Selbst wenn wir noch fünf Jahre von der ersten Enthüllung entfernt sind, scheint es, als wären wir dem Spiel noch nicht viel näher, und die Situation könnte sich für den Entwickler Quantic Dream bald verschlechtern.

Das gilt, wenn man einer neuen Aussage von Mike Straw von Insider Gaming Glauben schenkt, da er (über Wccftech) gesagt hat, dass ein Spiel, das wir nicht erwarten sollten, Star Wars Eclipse ist. "Es läuft nicht gut," sagte Straw in einer neuen Folge des Insider Gaming Podcasts. "NetEase, sie wollen sich von Quantic Dream zurückziehen. Es würde mich nicht wundern, wenn Quantic Dream bis Ende des Jahres verkauft wurde oder angekündigt wurde, so nach dem Motto: Hey, wir verkaufen oder so, bis Ende des Jahres oder irgendwann im Jahr 2027."

Tom Henderson von derselben Seite sagte, dass er vor ein paar Jahren berichtete, das Spiel sei in der Entwicklungs-Hölle, und die Situation scheint sich nicht verbessert zu haben. Ende letzten Jahres stellte Quantic Dream den 3-gegen-3-Fantasy-MOBA-Shooter Spellcasters Chronicles vor, ein Spiel, das offenbar dazu gedacht war, den Rest von Eclipse zu finanzieren. Dieser Live-Service-Versuch blieb hinter den Erwartungen zurück, und nun versucht der Entwickler wieder, sein Star Wars-Spiel über die Ziellinie zu ziehen.

Natürlich sollte man diese Information mit Vorsicht genießen. Wir wussten, dass die Wartezeit auf Star Wars Eclipse schon bei der ersten Enthüllung lang sein würde, aber im Laufe der Jahre ohne nennenswerte Updates fragen wir uns, ob Quantic Dreams neuestes Projekt zu einem Albtraum geworden ist.