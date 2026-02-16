Bericht: PlayStation 6 ist auf 2028 oder 2029 verschoben

HQ

Vor einigen Wochen berichteten wir über einen Finanzanalysten von MST, der in einem Bericht erklärte, dass Sony wahrscheinlich nicht 2027 die PlayStation 6 veröffentlichen wird, wie weit verbreitet gemunkelt wird. Stattdessen glaubte er, dass Sony beschlossen habe, seine Konsole zu verschieben, die "länger verzögert wird als viele erwartet."

Jetzt berichtet Bloomberg dasselbe und nennt die stark steigenden Komponentenpreise als Grund. Sie glauben, dass die PlayStation 6 bis 2028 oder sogar 2029 verschoben werden könnte. Das scheint auch andere Folgen in der Spielewelt zu haben, und im selben Artikel lesen wir, dass Nintendo offenbar erwägt, den Preis der Switch 2 im Laufe des Jahres zu erhöhen.

Derzeit sind das nur Gerüchte, und Bloomberg schreibt, dass weder Sony noch Nintendo die Angelegenheit bestätigt haben, aber es gibt viele Hinweise darauf, dass der Trend zu immer teureren Hardware in den letzten Jahren anhalten wird, was auch bedeuten könnte, dass Sony es nicht als gute Idee sieht, eine neue Konsole herauszubringen.

Wie wir wissen, steht Microsoft auch kurz davor, eine neue Xbox herauszubringen, von der zuvor gemunkelt wurde, dass sie 2027 erscheinen wird, aber Bloomberg sagt nicht, ob dies tatsächlich der Fall ist.