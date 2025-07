Bericht: Plants vs. Zombies 3 wurde abgebrochen

HQ

Plants vs. Zombies aus dem Jahr 2009 und sein Nachfolger aus dem Jahr 2012 waren beide sehr beliebt und hatten 2014 sogar den sehr erfolgreichen Ableger Plants vs. Zombies: Garden Warfare. Aber danach war der Schwung aus der Serie verschwunden.

Es gibt kein Plants vs. Zombies 3 und Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 wurde als Live-Service-Spiel ohne den Charme des Originals konzipiert, dem schnell die Puste ausging. Erst letztes Jahr haben wir angefangen, Lebenszeichen von Plants vs. Zombies 3 zu bekommen, aber anscheinend war die Resonanz sehr glanzlos.

Nun schreibt ein 3D Artist auf Reddit, dass er an dem Projekt gearbeitet hat und zeigt einige Bilder davon via ArtStation, und verrät, dass es abgebrochen wurde. Wir bekommen keine Erklärung dafür, aber spontan fühlt es sich so an, als wäre ein Plants vs. Zombies 3 etwas, das sehr gut in den heutigen Spielemarkt gepasst hätte.

Selbst wenn PopCap Games und EA das Projekt wieder aufnehmen würden, wird es für eine lange Zeit nicht veröffentlicht.