Bericht: Phoebe Waller-Bridges Tomb Raider-Serie hat immer noch kein Drehbuch

Es sind derzeit einige verschiedene Tomb Raider -Adaptionen in Arbeit. Nach dem Live-Action-Film mit Alicia Vikander in der Hauptrolle, der es aber nie geschafft hat, sich zu etwas weiter zu entwickeln, arbeitet Netflix derzeit an einer zweiten Staffel seines Anime-Projekts und Prime Video versucht immer noch, eine Live-Action-Serie unter der Regie von Phoebe Waller-Bridge von Fleabag zu drehen.

Es scheint jedoch, als ob letzteres noch sehr, sehr weit entfernt ist und vielleicht sogar von einer vollständigen Absage bedroht ist. Wir sagen das, weil in einem kürzlich erschienenen Bericht von Puck News steht, dass das Projekt bereits zwei Writers Rooms durchlaufen hat, Dutzende von Millionen Dollar dafür ausgegeben wurden, und dennoch gibt es nichts Substanzielles vorzuweisen, nicht einmal eine Drehbuchidee.

Konkret heißt es in dem Bericht, dass Waller-Bridge in den ersten drei Jahren ihres First-Look-Deals mit dem Streamer keine Ideen für zukünftige Projekte entwickelt hatte und dennoch ihren Vertrag mit Prime Video verlängert hatte, der drei Jahre später - und nachdem ihm die Leitung der übernommenen Tomb Raider-Serie vom Mai letzten Jahres übertragen wurde - immer noch nichts vorzuweisen hat.

"Tomb Raider, an dem Waller-Bridge gearbeitet hat und das Salke persönlich beaufsichtigte, nachdem er im vergangenen Mai eine Serienaufnahme angekündigt hatte, hat nun zwei Writers Rooms durchlaufen und zig Millionen Dollar an Entwicklungskosten gekostet. Es gibt immer noch kein Drehbuch."

Wenn Sie auf baldige Informationen über dieses Projekt gehofft haben, sollten Sie nicht den Atem anhalten.