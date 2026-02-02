Bericht: PC-Gaming wird aufgrund des Baus der KI-Infrastruktur um bis zu 9 % zurückgehen

HQ

Aus den aktuellen RAM-Preisen - und bald auch den SSD-Preisen - ist ziemlich klar, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur es normalen Verbrauchern erschwert, Komponenten für Standard-Gaming-Hardware zu kaufen. Es herrscht breite Einigkeit darüber, dass dies einen ziemlich drastischen Einfluss auf den Markt haben wird, und nun gibt es konkrete Zahlen, die beschreiben, wie diese Auswirkungen aussehen könnten.

PC World hat kürzlich den Branchenanalysten Dr. Ian Cutress interviewt, der darauf hinwies, dass aufgrund von Vereinbarungen zwischen Nvidia und Intel - sowie weiteren Vereinbarungen zwischen beiden und Herstellern wie Asus und Acer - die alle auf den Ausbau der KI-Infrastruktur ausgerichtet sind - die Preissteigerungen voraussichtlich erheblich sein werden.

Es wird geschätzt, dass dies den PC-Gaming-Markt und den verbraucherorientierten Komponentenverkauf im Allgemeinen um bis zu 9 % treffen könnte, was allein auf RAM-Engpässe zurückzuführen ist.

"Chiphersteller sind weniger daran interessiert, neue PC-Produkte auf den Markt zu bringen, weil dieser Markt kurzfristig schrumpft."

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Hersteller alle KI "für schnelles Geld" zuwenden.