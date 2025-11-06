Bericht: Overcooked wird zur Reality-Show auf Netflix

HQ

Wenn Sie Overcooked gespielt haben, wissen Sie, dass nur wenige Titel den gleichen echten Stress und die gleiche Frustration bieten, wie der Versuch, den Kunden Hamburger oder Sushi in einer absurd schlecht gestalteten Küche zu servieren, in der Sie mit anderen Köchen in immer schnellerem Tempo zusammengepfercht sind.

Das Konzept ist genial, und anscheinend sind sich Netflix und A24 einig, denn laut Deadline arbeiten sie derzeit an einem Reality-Wettbewerb mit Teams, die alle von Overcooked inspiriert sind. Es wird angenommen, dass das Konzept neben den Fans des Spiels auch ein breiteres Publikum erreichen könnte, wenn Köche in bizarr gestalteten Küchen kochen müssen, die sich bewegen können, unzumutbare Hindernisse und alle Arten von Engpässen aufweisen.

Es ist noch unklar, wann wir mit der Premiere rechnen können, aber sie klingt auf jeden Fall nicht lächerlicher als viele andere Reality-TV-Shows, so dass wir uns definitiv vorstellen können, dass dies unbeschwerte und stressige Unterhaltung sein wird, die ein Hit wird. Darüber hinaus werden mehrere Personen vom Entwickler Ghost Town Games in die Produktion eingebunden sein, um sicherzustellen, dass es authentisch ist.

Heutzutage werden immer mehr Spiele in Filme und TV-Serien verwandelt, aber es ist immer noch ungewöhnlich, dass sie zu Reality-Shows werden, so dass wir mit Sicherheit davon ausgehen können, dass die TV-Unternehmen dies mit großem Interesse verfolgen werden, um zu sehen, ob es etwas ist, das bei den Zuschauern ein Hit sein wird.