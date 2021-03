Bericht: Nvidia wird die Herstellung des Switch-Prozessors in diesem Jahr einstellen

You're watching Werben

Das Gerücht des neuen, verbesserten Nintendo-Switch-Modells gewinnt an Fahrtwind. Nachdem Bloomberg diese Woche über eine angebliche Vereinbarung zwischen Samsung und Nintendo zur Bereitstellung und Verwendung eines 7-Zoll-OLED-Bildschirms in dieser bislang nicht offiziell bestätigten Konsolenvariante berichtete, haben andere Quellen ihr Wissen in Foren und sozialen Netzwerken eingebracht.

Der Journalist Imran Khan spricht auf Twitter darüber, dass er damit rechnet, dass konkrete Informationen sehr bald veröffentlicht werden, da es bereits einige Teams mit den neuen Entwicklungskits von Nintendo gebe. Laut seinen Quellen handelt es sich bei dem Upgrade nicht nur um eine reine Bildschirmverbesserung, sondern eine vollständige Überarbeitung der Konsole, deren Hauptaufgabe darin besteht, "fps und Auflösung zu erhöhen".

Wenig später fügte ein Benutzer, der sich unter dem Namen "NateDrake" versteckt, aufgrund seiner Zuverlässigkeit jedoch den Respekt vieler Resetera-Leser verdient, im selben Forum hinzu, dass "einige [Teams] ausgewählt wurden, insbesondere von Drittunternehmen". Er sagt, er kenne ein Team persönlich, glaubt aber, dass es nur wenige geben wird, die die neue Hardware vor der Ankündigung in die Hände bekommen werden.

Der derzeit in der Nintendo Switch verwendete Nvidia-Chip verschwindet

Die Ankunft dieses neuen Nintendo-Switch-Modells wird dazu dienen, die aktuelle Konsole zu ersetzen und nicht an ihrer Seite zu existieren. Das hat Gamereactor gelernt, nachdem wir unsere Quellen auf der Suche nach der Richtigkeit dieser Gerüchte konsultiert haben. Dabei haben wir erfahren, dass Nvidia plant, den Tegra-X1-Mariko-Prozessor, der von aktuellen Modellen - sowohl von der Standardvariante als auch von der Switch Lite - verwendet wird, außer Betrieb zu setzen.

Darüber hinaus weisen unsere Quellen darauf hin, dass die Produktion des Ersatz-Chipsatzes der Nintendo Switch noch in diesem Jahr erfolgen wird. Wir konnten leider nicht in Erfahrung bringen, wie lange der bereits hergestellte Bestand noch Verwendung findet, bzw. wie lange die aktuellen Einheiten voraussichtlich auf dem Markt bleiben werden. Bitte beachtet, dass unsere Berichte nicht auf offiziellen Quellen basieren und somit unbestätigt sind.