Bericht: Nintendo und Samsung arbeiten an einer Switch 2 OLED

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Die Switch 2 feierte kürzlich ihr erstes Jubiläum, und es scheint, dass Nintendo nun gerade eine aktualisierte Version der beliebten Hybridkonsole vorbereitet. ZDNET Korea berichtet nun, dass Nintendo in Zusammenarbeit mit Samsung eine OLED-Version der Switch 2 entwickelt und Wege prüft, den Preis trotz Komponentenengpässen niedrig zu halten.

Laut einer Quelle könnte die Massenproduktion bereits im nächsten Jahr oder Anfang 2028 beginnen, wenn alles nach Plan läuft (übersetzt mit DeepL):

"Nintendo erwägt, ein OLED-Modell der Switch 2 auf den Markt zu bringen, dessen Auflösung von HD (1280x720) auf FHD (1920x1080) des Switch 1 OLED-Modells aufgerüstet wurde. Wenn die Entscheidung getroffen wird, das OLED-Modell der Switch 2 auf den Markt zu bringen, wird die Produktentwicklung voraussichtlich bis Ende des Jahres beginnen."

Natürlich wurde noch nichts offiziell bestätigt, aber in den letzten Jahren hatte Nintendo große Probleme mit Leaks, da praktisch alles über die Switch 2 bereits vor ihrer tatsächlichen Enthüllung bekannt wurde. Eine OLED-Version wird ohnehin früher oder später erwartet, obwohl eine kleinere, tragbarere Version und eine eigene Heimkonsole ebenso gefragt zu sein scheinen.

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