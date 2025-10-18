Bericht: Nintendo steigert die Produktion von Switch 2-Konsolen massiv

HQ

Zu berichten, dass sich die Switch 2 außergewöhnlich gut verkauft, ist langsam so, als würde man sagen, dass es bei großen Sportspielen viele Mikrotransaktionen gibt. Das weiß schon jeder. Nichtsdestotrotz nimmt die Switch 2 weiter Fahrt auf, und nun berichtet Bloomberg, dass Nintendo die Produktion des Geräts weiter erhöht hat.

Früher hieß es, dass im ersten Jahr 15 Millionen Konsolen verkauft werden würden, was absurd gut ist, aber jetzt hat Nintendo das Tempo erhöht und versucht, bis zum 31. März nächsten Jahres 25 Millionen Konsolen auf den Markt zu bringen. Nintendo wird "wahrscheinlich die Schätzungen der Analysten für den Verkauf von 17,6 Millionen Geräten im Geschäftsjahr deutlich übertreffen" und stattdessen geht Bloomberg davon aus, dass 20 Millionen dieser hergestellten Konsolen in diesem Geschäftsjahr an Endkunden verkauft werden - während der Rest der Beginn des nächsten Geschäftsjahres sein wird, das sich als noch besser herausstellen könnte.

Die Nachricht ließ den Aktienkurs um mehr als 2% nach oben steigen. Die Verkäufe laufen immer noch unglaublich gut, aber das Tempo der Spieleveröffentlichungen ist etwas langsam, was sie hoffentlich im Jahr 2026 beheben können.