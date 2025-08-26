Bericht: Nintendo rät Entwicklern, sich auf Abwärtskompatibilität zu verlassen, anstatt Switch 2-Devkits herauszugeben

HQ

Die Nintendo Switch 2 verkauft sich nach wie vor wie warme Semmeln, aber obwohl es viele Spiele gibt, die weiterhin für die neue und verbesserte Hybrid-Plattform veröffentlicht werden, könnten wir einige Entwickler von Drittanbietern sehen, die Schwierigkeiten haben, ihr Spiel darauf zu bringen. Das ist offenbar Nintendos selektivem Prozess für Nintendo Switch 2 Devkits zu verdanken.

In einem Gespräch mit mehreren Entwicklern und Branchenmitgliedern auf der Gamescom berichtet Digital Foundry, dass Entwicklern gesagt wird, dass sie Spiele auf Nintendo Switch ausliefern und sich auf Abwärtskompatibilität verlassen sollten.

"Es gibt viele Entwickler, die nicht in der Lage sind, Switch 2 Dev Kits zu bekommen. Wir haben dieses Jahr auf der Gamescom mit vielen Entwicklern gesprochen und so viele von ihnen haben das Gleiche gesagt: Sie wollen auf Switch 2 erscheinen. Sie würden gerne Switch 2-Versionen [ihrer Spiele] machen. Sie können die Hardware nicht bekommen. Es ist wirklich schwierig."

Wir müssen abwarten und sehen, ob sich diese Situation im Laufe der Zeit verbessern kann, aber im Moment hören und haben wir einige Switch 2-Portierungen gesehen, die einfach nicht ins Schwarze treffen (hust hust, Elden Ring, hust), und man beginnt sich zu fragen, ob sie aufgrund eines Mangels an Devkits erscheinen.