Bericht: Nintendo bereitet die 2,5-fache Anzahl von Switch 2-Konsolen im Vergleich zur Switch vor

Nintendo hat die Switch 2 vielleicht noch nicht einmal enthüllt, aber wir alle wissen, dass sie kommen wird, und sie bereiten sich auf einen verdammt guten Start vor. Es scheint, dass etwa das 2,5-fache der Anzahl an Switches, die zum Start verfügbar waren, das Ziel für den Nachfolger sein wird.

Derselbe Benutzer, der Skizzen des angeblichen Switch 2-Modells zeigte, enthüllte eine verschlüsselte Nachricht, die uns diese Zahl für die angeblichen Stückzahlen lieferte. Mit ein paar Berechnungen der netten Leute von NintendoLife können wir sehen, dass die Reichweite der Switch 2-Einheiten bei etwa 7 Millionen liegt, oder 6,85 Millionen, wenn wir mit unseren Zahlen richtig sind.

Wenn man bedenkt, dass es ziemlich schwierig war, eine Switch zum Start zu ergattern (nicht so schlimm wie es war, 2020/2021 eine PS5 zu bekommen, wohlgemerkt) und dass Scalping immer häufiger geworden ist, ist es leicht zu verstehen, warum Nintendo so viele Switch-Nachfolger wie möglich machen will. Jetzt müssen sie nur noch sicherstellen, dass es sich lohnt, eine Konsole in Millionenhöhe zu kaufen.