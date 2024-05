Bericht: Ninja Theory hat grünes Licht für ein neues Projekt erhalten

HQ

Am Montagabend postete der Studioleiter von Ninja Theory, Dom Matthews, einen offenen Brief auf Instagram, in dem er sich bei den Fans bedankte, die ihn während der Entwicklung von Senua's Saga: Hellblade II sehr unterstützt und großartiges Feedback gegeben haben.

Einige interpretierten den Brief jedoch als eine Art Abschied und befürchteten, dass sie das nächste Studio sein könnten, das geschlossen wird, wenn Microsoft Leute entlässt. Aber laut Windows Central-Redakteur Jez Corden gibt es keinen Grund zur Sorge, ganz im Gegenteil.

Über Windows Central erklärt er, dass Ninja Theory gerade grünes Licht für ein neues Projekt erhalten hat (bei dem es sich nicht um das zuvor angekündigte Horrorspiel Project: Mara handelt). Und damit wissen wir es.

Übrigens, Senua's Saga: Hellblade II wird heute veröffentlicht und wir haben eine Rezension in Vorbereitung. In dem offenen Brief schreibt Matthews, dass das Studio glaubt, ein Abenteuer entwickelt zu haben, das "dich auf eine Reise mitnimmt, die dich zum Nachdenken und Fühlen bringt". Wir werden Sie in ein paar Stunden wissen lassen, ob sie erfolgreich waren.