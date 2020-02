Bericht: NG+ und höherer Schwierigkeitsgrad erweitern Yakuza: Like a Dragon nachträglich

Hierzulande hat der siebte Yakuza-Hauptteil Like a Dragon zwar noch keinen konkreten Termin (es soll in der zweiten Hälfte 2020 kommen), doch da sich Sega intensiv mit der japanischen Veröffentlichung beschäftigt, kennen wir bereits einige Details. In einem Livestream erfuhr Dualshockers beispielsweise diese Woche, dass sich Spieler auf kostenlose Updates freuen dürfen, mit denen nachträglich zusätzliche Inhalte in das Spiel gelangen sollen. Konkret bestätigt wurde ein höherer Schwierigkeitsgrad, sowie die New-Game+-Option. Dadurch können die Spieler einen Teil ihres Fortschritts behalten und sich einer neuen Herausforderung stellen, sobald sie das Spiel abgeschlossen haben und es anschließend wiederholen möchten.

Yakuza: Like a Dragon wird einige Elemente der Reihe über den Haufen werfen und uns beispielsweise in einem ausgebauten RPG-System (mit Charakterklassen) rundenbasiert kämpfen lassen. Auch den gewohnten Minispiel-Wahnsinn dürfen Fans wieder erwarten, womöglich weitet Sega hierzulande sogar die Synchronisationsaufnahmen aus. Klingt momentan alles sehr spannend, aber wir müssen uns noch ein wenig gedulden, bis der Titel in Deutschland auf der PS4 aufschlägt.