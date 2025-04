Bericht: Nexon arbeitet an neuen Starcraft- und Overwatch-Spielen

HQ

Nach einer langen Phase der Stagnation scheint es, dass die Starcraft-IP eine große Rückkehr feiern könnte. Aber es wird nicht nur Blizzard sein, das hinter dem nächsten Teil der Strategie-Franchise steckt. Stattdessen scheint es, dass Nexon die Zügel in die Hand nehmen könnte.

Wie VG247 entdeckt hat, hat sich Nexon die Rechte für ein neues Spiel der Serie gesichert und wird mit Blizzard zusammenarbeiten, um über die Zukunft von Starcraft zu entscheiden. In diesem Deal sind auch die Servicerechte an Overwatch Mobile enthalten, das im mobilen Gaming ein großer Hit sein könnte.

Nexon gewann die Rechte an diesen Spielen nach einem hart umkämpften Bieterkrieg, der im vierten Quartal des letzten Jahres begann. Laut dem koreanischen Outlet MTN scheint Nexon mit dem neuen Starcraft-Spiel nicht unbedingt an ein bestimmtes Genre gebunden zu sein, was bedeutet, dass es eine große Überraschung sein könnte. Oder es könnte an seinen RTS-Wurzeln festhalten, was angesichts der langen Abwesenheit die sicherste Wahl sein könnte.