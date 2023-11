Bericht: Neues Subnautica ist in Entwicklung

HQ

Wir alle sollten uns besser darauf vorbereiten, wieder in die dunklen Tiefen unter der Oberfläche des Ozeans zurückzukehren, denn laut Rock Paper Shotgun befindet sich ein neues Subnautica mit einem geplanten Veröffentlichungsdatum irgendwann Anfang 2025 in der Entwicklung. Genau wie die beiden vorherigen wird das Spiel wieder von Unknown Worlds entwickelt und zielt sowohl auf Konsole als auch auf PC ab.

Intern trägt das Projekt den Arbeitsnamen "The Next Subnautica" und wir können erwarten, dass wir davon genauso erschrocken wie verzaubert sind, genau wie die beiden vorherigen Titel der Serie. Wir alle mit Thalassophobie müssen uns also einfach ein bisschen stählen und uns darauf vorbereiten, uns noch einmal unter die Wellen zu werfen.

Freuen Sie sich auf eine neue Subnautica?