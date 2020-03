Bericht: Netflix und Youtube drosseln Bandbreite in Europa aufgrund des Coronavirus

Sowohl Youtube als auch Netflix haben sich dazu entschieden, die Qualität ihrer Streaming-Dienste zu reduzieren, um die erhöhte Bandbreite bereitstellen zu können, die derzeit in vielen Haushalten Europas benötigt wird. Da immer mehr Menschen entweder von zu Hause aus arbeiten oder sich länger Zuhause aufhalten (müssen), hat Netflix die Anzahl ihrer ausgestrahlten Bitraten reduziert und somit die Bandbreitennutzung um ca. 25 Prozent reduziert. Das geschah nach Gesprächen zwischen dem EU-Industriechef Thierry Breton und dem Netflix-CEO Reed Hastings.

Gamereactor möchte darauf hinweisen, dass diese Entscheidung eigentlich von einer Preisreduzierung hätte begleitet werden müssen, da diejenigen, die für ein 4K-Abonnement bezahlen, diese Leistung nun nicht mehr erhalten.

Youtube wird ebenfalls die Streaming-Qualität ihrer Übertragungen reduzieren, obwohl bisher nur geringfügige Spitzen im Google-Netzwerk auftraten. In der Praxis bedeutet das, dass Streams in Europa standardmäßig im SD-Format (720p) erfolgen, anstelle von HD (1080p). Als wir das vorhin überprüft haben, wurden vorgeschlagene Youtube-Videos immer noch in HD-Qualität übertragen und auch 4K lief problemlos. Laut Reuters gilt diese Entscheidung 30 Tage lang.

Seid ihr bereit die Wiedergabequalität in euren Videos zu opfern, um Spitzen in der Internetnutzung zu vermeiden?