Bericht: Netflix hat ein weiteres Zack-Snyder-Projekt abgesagt und möglicherweise noch mehr

HQ

Es gab eine Zeit, da sah es so aus, als würden Zack Snyder und Netflix die nächste große und großartige Partnerschaft werden. Der Filmemacher und der Streamer arbeiteten zusammen, um eine Vielzahl von Projekten zu schaffen, sei es Army of the Dead, Twilight of the Gods oder natürlich die beiden Rebel Moon Filme, aber wie jeder, der diese Projekte gesehen oder lose verfolgt hat, weiß, waren keiner wirklich große Erfolge...

Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass viele davon Desaster waren, und in dieser Hinsicht hat ein neuer Bericht von Forbes die Runde gemacht und behauptet, dass die Beziehung zwischen Snyder und Netflix so gut wie vorbei sei.

Es heißt, der Streamer habe ein drittes Projekt des Filmemachers abgesagt und ein viertes scheint ebenfalls eingestellt worden zu sein. Laut Movieweb wurde Twilight of the Gods inzwischen eingestellt und wird nicht zurückkehren, eine etwas merkwürdige Entscheidung, die wahrscheinlich die Beziehung zwischen dem Paar zeigt, da Netflix gerne viele neue Animationen von verschiedenen Kreativen präsentiert.

Es ist unklar, was das vierte Standardprojekt ist, aber das Wichtigste ist, dass Snyders Zeit als Netflix-Schöpfer zu enden scheint, da die Army of the Dead -Reihe nicht weitergeht, ebenso wenig wie Rebel Moon – und ebenso ist Twilight of the Gods jetzt ebenfalls beendet.