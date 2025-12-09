Bericht: Netflix erwog, Disney vor Warner zu kaufen.

HQ

Letzte Woche war es eine Bombe, dass Netflix nun Warner kauft (vorausgesetzt, keine Wettbewerbsbehörden haben den Deal gebremst), nach einer Phase der Spekulationen bei mehreren Unternehmen. Aber... laut Bloomberg gab es viele Alternativen für Netflix, das offenbar mit einem riesigen Geldbeutel zu tun hat.

Bloomberg berichtet, dass Netflix vor diesem großen Kauf auch darüber nachgedacht hat, EA, Fox und Disney selbst (die weniger als die Hälfte von Netflix wert sind) zu übernehmen. Am Ende fiel die Wahl auf Warner, aber sie hätten stattdessen einen Gaming-Riesen kaufen können – der nun an Saudi-Arabien ging – oder eine andere amerikanische Ikone, die ebenfalls einen eigenen Streaming-Dienst hat.