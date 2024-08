Bericht: NetEase plant die Schließung von Ouka Studio, und Tencent beginnt auch, die Unterstützung für Projekte in Japan zurückzuziehen

HQ

Engen Quellen zufolge hat NetEase fast die gesamte Belegschaft von Ouka Studio in seinem Hauptsitz in Shibuya, Tokio, entlassen. Die Nachricht ist nur einen Tag nach der Veröffentlichung von Visions of Mana , dem ersten Originalteil der Serie seit 15 Jahren, über Bloomberg ans Licht gekommen. Sie berichten auch, dass die verbleibenden Mitarbeiter bleiben werden, bis die Entwicklung und der letzte Schliff der Spiele abgeschlossen sind, und das Studio dann endgültig schließen werden.

Tencent, der andere chinesische Riese in der Videospielindustrie, kürzt Berichten zufolge ebenfalls seine Investitionen in Videospiele in dem japanischen Land erheblich, um die wachsende globale Expansion der chinesischen Entwicklungen zu unterstützen. Die Annullierung und Aufgabe des Blue Protocol, die diese Woche angekündigt wurde, steht offenbar im Zusammenhang mit dieser Entscheidung.

Obwohl solche Schritte nie plötzlich kommen, besteht kaum ein Zweifel daran, dass der jüngste Erfolg von Black Myth: Wukong die Entscheidung der chinesischen Glücksspielmächte, sich von innen auf ihre heimische Industrie zu konzentrieren, beschleunigt und unterstützt hat.

Was denkst du, wird die japanische Games-Industrie nach dem Ausstieg aus der chinesischen Finanzierung leiden und werden wir in Zukunft noch viel mehr chinesische Spiele im Westen sehen?