Bericht: Naughty Dog hat sieben Wochen lang starke Überstunden vorgeschrieben

Das letzte Mal, dass Naughty Dog eine neue Spieleserie veröffentlichte, war vor etwas mehr als zwölf Jahren, als sie 2013 The Last of Us herausbrachten. Aber im Moment arbeiten sie intensiv an Intergalactic: The Heretic Prophet, das bei den Game Awards 2024 angekündigt wurde.

Während die vorherigen Spiele des Studios sofort als mit großer Spannung erwartet wurden, erhielten Intergalactic: The Heretic Prophet eine weniger begeisterte Resonanz, und der Trailer wurde auf YouTube mit Dislikes überschwemmt. Seitdem haben wir nichts mehr gehört, aber jetzt berichtet Bloomberg-Journalist Jason Schreier, dass es bei Naughty Dog langsam heißer wird.

Laut dem Journalisten finalisieren sie derzeit eine interne Demo, die Sony Interactive Entertainment zeigen soll. Offenbar sind sie jedoch mit der Produktion im Rückstand, weshalb in den letzten sieben Wochen eine verpflichtende Überstundenpflicht von mindestens acht zusätzlichen Stunden pro Woche durchgesetzt wurden. Das ist offensichtlich bei den Mitarbeitern, die während der Thanksgiving- und Weihnachtsvorbereitungen Zeit mit ihren Liebsten verbringen wollen, nicht gut angekommen, und das hat dazu geführt, dass "einige Mitarbeiter sich fragen: Wenn sie jetzt Crunch haben, wie wird das nächste Jahr aussehen".

Naughty Dog erhielt zuvor viel Kritik für seine steinharte Crunch-Kultur, wobei Mitarbeiter sich darüber beklagten, dass sie am Ende des Tages nicht von der Arbeit gehen konnten, sowie für schlechte Gesundheit und angespannte Beziehungen. Laut Schreier soll Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 erscheinen, und es bleibt abzuwarten, ob erneut Crunch-Overtime eingeführt wird, um die Frist einzuhalten.