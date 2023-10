Bericht: Microsoft wird die Übernahme von Activision Blizzard nächste Woche abschließen

HQ

Es ist ein Thema, über das wir seit über eineinhalb Jahren wöchentlich berichten, aber jetzt sieht es so aus, als ob die Dinge zu einem Ende kommen könnten. Laut einem neuen Bericht von The Verge wird Microsoft den Kauf von Activision Blizzard für 68,7 Milliarden US-Dollar nächste Woche abschließen, möglicherweise am Freitag, den 13.

Das Datum hängt von der britischen Competition and Markets Authority ab, die den Deal voraussichtlich sehr bald genehmigen wird, da Microsoft den Cloud-Gaming-Teil geändert hat, über den sich die CMA Sorgen gemacht hat. Wenn dies geschieht, wäre es das Ende eines 20-monatigen Prozesses und der Beginn von etwas Neuem, da wir mehr über Microsofts Pläne für Activision, Blizzard und King in der Zukunft erfahren würden.