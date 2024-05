Bericht: Microsoft wird die Schere wieder rausholen und es wird weitere Kürzungen geben

HQ

Diese Woche kündigte Xbox die Schließung von drei Studios in seinem Portfolio und die Übernahme eines vierten Studios in Zenimax an. Arkane Austin und Tango Gameworks gibt es nicht mehr, und es sieht so aus, als ob sie nicht die letzten sein werden, die aus den Xbox Game Studios verschwinden.

Ein neuer Bericht von Jason Schreier bei Bloomberg behauptet, dass gestern (Mittwoch) ein Treffen von Xbox-Führungskräften und Studioleitern stattgefunden hat, bei dem Matt Booty Hi-Fi Rush lobte, ohne den Grund für die Schließung seines Studios zu nennen.

Der Bericht sagt uns auch, dass Arkane Austin an zwei Projekten arbeitete, einer immersiven Simulation und einem neuen Dishonored, und dass sowohl sie als auch Tango (das gerade anfing, eine Fortsetzung von Hi-Fi Rush zu skizzieren) neue Mitarbeiter für ihre neuen Titel einstellten. Es scheint, dass diese anfängliche Phase der Arbeit (die logischerweise wenig finanzielle Rendite bringt), nachdem beide Studios letztes Jahr Spiele auf den Markt gebracht haben, der Hauptgrund für ihre Entscheidung zur Schließung war.

Xbox bietet eine "freiwillige Abfindung" innerhalb der Zenimax Studios (Elder Scrolls Online) an, um sein Personal zu reduzieren, und weist darauf hin, dass die Kürzungen noch nicht vorbei sind. Viele Augen sind jetzt auf id Software (Doom Eternal) und Ninja Theory gerichtet, das nur noch wenige Tage von der Veröffentlichung von Senua's Saga: Hellblade II entfernt ist.