Bericht: Microsoft veröffentlicht Toys for Bobs erstes Spiel als unabhängiger Entwickler

Als Microsoft ankündigte, dass 1.900 Mitarbeiter von Activision Blizzard und Xbox entlassen würden, schien es, als wäre Toys for Bob (Skylanders, Crash Bandicoot: Nsane Trilogy ) Geschichte. Glücklicherweise hatten das Studio und Microsoft andere Pläne, und letzten Monat enthüllte der erste Teil, dass sie unabhängig werden.

Aber die Ankündigung machte deutlich, dass es so aussah, als ob Microsoft immer noch der Herausgeber ihres kommenden Projekts sein könnte, und jetzt wurde dies Berichten zufolge bestätigt. Laut Windows Central hat ein Corporate Vice President von Microsoft Studios bestätigt, dass eine Vereinbarung zwischen Microsoft und Toys for Bob für ihren ersten Titel als unabhängiges Studio getroffen wurde.

Leider wissen wir immer noch nicht, um welche Art von Projekt es sich handelt, aber laut Booty ähnelt es den Spielen, die Toys for Bob in der Vergangenheit entwickelt hat. Viele Fans hoffen, dass Toys for Bob ein neues Crash Bandicoot machen oder etwas mit Banjo Kazooie (das zu Microsoft gehört) entwickeln wird, aber das Studio hat bereits gesagt, dass es etwas brandneues sein wird.