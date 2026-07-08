Bericht: Microsoft möchte, dass mehr Einzelspieler-Spiele exklusiv für Xbox sein

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Microsofts Multiplattform-Strategie ist noch nicht einmal voll im Gange, und wie wir wissen, ist Forza Horizon 6 immer noch nur für PC und Xbox Series S/X verfügbar. Trotzdem haben sie die Strategie vor einem Monat während des Xbox Games Showcase eingestellt, wo bestätigt wurde, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution beide Xbox-exklusive Titel sein würden – und es wurde auch klargestellt, dass es sich nicht um zeitlich begrenzte Exklusivtitel handelt.

Das führte zu Spekulationen darüber, wie viele Xbox-Spiele künftig exklusiv sein werden, etwas, das noch nicht spezifiziert wurde (abgesehen davon, dass es noch mehr geben wird). Nun berichtet der Bloomberg-Journalist Jason Schreier (danke, Resetera), dass Xbox-Chefin Asha Sharma einen Plan hat: Sie möchte, dass der Mehrspielermodus plattformübergreifend ist, aber sie will "mehr der besten Titel exklusiv für Xbox machen", also Singleplayer, um den Leuten einen Grund zu geben, die Konsolen zu kaufen.

Man könnte daher vermuten, dass Spiele wie The Elder Scrolls VI nur auf PC und Xbox Series S/X (oder vielleicht eher Project Helix) verfügbar sein werden, aber das letzte Wort dazu ist noch nicht ausgesprochen.